2022 av yasağı ne zaman bitiyor? Balık sezonu ne zaman açılıyor?
2022 balık av sezonu yasağı, gırgır ve trol av araçları ile avcılık (endüstriyel avcılık) yapan balıkçı gemileri için tüm denizlerde 15 Nisan’da başlayan balık av yasağının ne zaman biteceği belli oldu. Peki, 2022 av yasağı ne zaman bitiyor? Balık sezonu ne zaman açılıyor?
Balıkçıların "vira bismillah" denilerek olta atıp, tezgahları dolduracağı av yasağın sona ermesine çok kısa bir süre kaldı. İşte, su ürünleri kaynaklarımızdan en uygun bir şekilde yararlanmak için her yıl düzenli şekilde uygulanan 'av yasağı ne zaman bitiyor?' sorusunun cevabı...
DENİZLERDE AV YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Yeni balık av sezonu Akdeniz'de 15 Eylül, diğer tüm denizlerde ise 1 Eylül'de başlayacak. Marmara Denizi'nin güneyi ve Kuzey Ege'de avlanma yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de ağlarını suya bırakacak balıkçılar, sezonun açılmasıyla balık fiyatlarının düşmesini de sağlayacak.
DENİZLERDE NEDEN AV YASAĞI İLAN EDİLİYOR?
Av yasakları denizlerimizi ve balıklarımızı korumak adına alınan bir önlemdir.
Su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, sürdürülebilir avcılığın temin edilmesi ve balık popülasyonunun korunması için her yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen av yasağı uygulaması hem ekolojik dengenin korunması hem de bu ucuz ama değerli protein kaynağından gelecek nesillerin de faydalanması için büyük önem taşıyor.
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