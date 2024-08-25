21 yıl sonra ilk: Kabine Ahlat’ta toplandı

Yayınlanma: 25.08.2024 - 19:33

Güncelleme: 25.08.2024 - 19:33

AKP hükümetleri döneminde Bakanlar Kurulu, Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıl dönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas’ta toplanmış ve özel gündem olarak da Sivas’ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı.

Ahlat ile birlikte Kabine, 21 yıl sonra ilk kez Ankara dışında başka bir ilde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ahlat’ta 18.15'te başladı.

Ahlat’ta toplanan Kabine’de iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. Toplantının ana gündem maddesi ise orman yangınları olacak.

Ekonomik gelişmeler çerçevesinde Yeni Orta Vadeli Plan hazırlıkları ve bu konuda iş dünyası ile yapılan görüşmelerin çıktıları da ele alınacak. Öte yandan kamuda esnek çalışma da gündeme gelecek.

Kabine’de, Gazze’de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak.

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler ve terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.