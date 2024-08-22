22 Ağustos SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.08.2024 - 10:03

Güncelleme: 22.08.2024 - 10:03

SAKARYA ilinde 22 Ağustos Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADIKEN, KARADİKEN, KEMALPASA, KEMALPAŞA, YENI, YENİ mahallelerinde 101 SK., 106, 111 SK., 112, 113 SK., 114 SK., 115, 115 SK., 116 SK., 117, 117 SK., 118 SK., 119 SK., 120 SK., 121 SK., 122, 122 SK., 123 SK., 125 SK., 126, 126 SK., 127, 128 SK., 129 SK., 130, 130 SK., 131, 131 SK., 132 SK., 134, 135, 135 SK., 136 SK., 137 SK., 139 SK., 140 SK., 141 SK., 148, 1651, 801. SK., AKÇUKUR SK., BEKAROGLU, BEKAROĞLU, FEVZI ÇAKMAK, HALIT MOLLA, HALİT MOLLA, HALİT MOLLA CD., HALİT MOLLA/1, HASAN POLATKAN, HASAN POLATKAN 1, KARADIKEN, KARADIKEN SK., KARADİKEN SK., KEMALPASA 2, MEŞE SK., SEHIT HAKAN BAYRAM, ŞEHİT HAKAN BAYRAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISARLIK, SEKIHARMAN mahallelerinde 4356., HISARLIK, HİSARLIK SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINE, GÜNHOŞLAR mahallelerinde 2353., 2356., 2361., ÇINE SK., GÜNDÜZLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, ISTANBUL DERE 2, İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, FEVZİ ÇAKMAK CD., ISTANBUL DERE, İSTANBULDERE CD., MURADIYE, NERGİZ SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER mahallelerinde 8003, 8003 SK., 8005 SK., 8007 SK., 8009, 8013 SK., 8014, 8014 SK., 8015 SK., 8016 SK., 8017 SK., 8018, 8020, 8020 SK., 8024 SK., 8041 SK., 8043, 8043 SK., 8048 SK., 8051 SK., 8055 SK., 8057 SK., Ş.AYDIN ŞİŞMAN CD., YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ALAN, HABİPLER SK., HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., SAZ SK., TÜRBE, TÜRBE SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, DOKURCUN, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU1, AVDULLAR, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, CUMHURIYET_1, CUMHURİYET CD., ÇAYLAR SK., ÇENGEL SK., DEDELER SK., DOKURCUN KÖYÜ YOLU, HABIPLER, HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, MENDERES CD., MUTAFLARYENI, PAŞALAR CD., PINARBASI, TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1 SK., 10 SK., 12 SK., 13, 13 SK., 14, 14 SK., 15 SK., 16 SK., 17, 17 SK., 18, 18 SK., 19, 2, 2 SK., 20, 20 SK., 24 SK., 25 SK., 26 SK., 27 SK., 28, 28 SK., 29, 29 SK., 3, 3 SK., 30, 30 SK., 30. SK., 30. SOK, 32, 33, 33 SK., 34, 34 SK., 35, 35 SK., 36, 37, 38, 39, 4 SK., 44, 5, 5 SK., 5., 6 SK., 61 SK., 7, 7 SK., 7., 8 SK., 830 SK., 9 SK., BATI KARADENİZ CD., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., ISTANBUL, ISTANBUL CD., İPSİZ RECEP CD., İSTANBUL CD., KARASU KAYNARCA YOLU, RIHTIM, RIHTIM CD., SAHIL, SAHİL CD., SAKARYA, VILLA, VİLLA CD., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 224. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, KAVAKLIORMAN mahallelerinde 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, BILECILER/2, GİZEM CD., KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 958. SK., 959. SK., 962., 963., 964., 967., 967. SK., 969. SK., 971., BEYAZIT SK., KIRCAALİ CD., WİNDHİLL EVLERİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2. CD., 358., 358. SK., 376., 386., 386. SK., 387. SK., 389., 407. SK., 5. CD., ATA EVLER İÇİ YOLU, BAGLAR, BAĞLAR CD., ÇARK, GÖZDE SK., KİRAZ SK., ÖNDER SK., PARK SK., PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SARP SK., SÜTÇÜ SK., VİŞNE SK., YENİ GOLA SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL mahallelerinde CEVHER SK., HAN SK., KONUK SK., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAPTILER, KARAAPTİLER mahallelerinde 304., 307., 307./1, 309. SK., 311. SK., 317. SK., 319., 319. SK., 324. SK., 327. SK., 329. SK., 334. SK., 335., 335. SK., 339. SK., ABDIBEY, ABDIBEY CD., ABDİBEY CD., KALELER, KALELER CD., KARAAPTİLER FUTBOL STADI, TOYOTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.