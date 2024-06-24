24 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:14

Güncelleme: 24.06.2024 - 10:14

DÜZCE ilinde 24 Haziran Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde HACIYAKUP, ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDİDİYE, GÜZELBAHÇE, KOÇYAZI, KÖYÜN KENDİSİ, NALBANTOĞLU, POYRAZ, SALLAR, SOĞUKPINAR, ŞEREFİYE, YAHYALAR, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 1.BAHÇELİEVLER CD., 2210. SK., 2212. SK., 2213., 2228. SK., 2230. SK., 2231. SK., 2232. SK., 2234. SK., 2237. CD., 2238. SK., 2239., 2239. SK., 2240., 2240. SK., 2241., 2242., 2243. SK., 2276. SK., 2277., 2295., 2316., 2316. SK., 2317., 2329., 2329. SK., 2331., 2335. SK., 2336., 2336. SK., 2338., 2341., 2341. SK., 2400., 2400. SK., 4556. SK., 4557. SK., 4560. BULVAR, 4561., 4566., 4750. SK., 4752., 4752. SK., 4753., 4756. SK., 4757., 4759., 4759. SK., 4760., 4761. SK., 4762. SK., 4765. SK., 4766., 4766. SK., 4769. SK., 4771. SK., 4773., 4773. SK., 4775. SK., 4779. SK., 4990., 4993., 5012., 5020., 5055., 5059., 5059. SK., 5060. SK., 5084., 5099., 5099. BULVAR, 5114. SK., 5117., 5119., 5123., 5126., 5127. SK., 5128. SK., 5130., 5130. SK., 5133., 5133. SK., 5143., 5143. SK., 5148. SK., 5149. SK., 5150., 5150. SK., 5151. SK., 5152., 5154., 5154. SK., 5163., 5163. SK., 71. SK., BİLGE SK., ÇEVRE YOLU, D 100 KARAYOLU, GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ MH, RASİM BETİR PAŞA BULVAR, SALLAR KÖYÜ YOLU, SOĞUKPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR YOLU, ZAHID KEVSERI BULVAR, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2246. SK., 2247. SK., GÖZÜKARA SK., MUHSİN YAZICIOĞLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACA, KOÇYAZI mahallelerinde 2285. SK., 2291., 2291. SK., AKTÜRK SK., ATA, ATA CD., D 100 KARAYOLU CD., GAZİ CD., KAVİSLİ SK., OVALI SK., ÖZATA SK., TRAFO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU mahallelerinde 3870., 3887., 3893., 3894., 3896., 3898., 3899., 3900., 3900. SK., 3920., 3921., 3922., KAZUKOĞLU YOLU, Uavtede Yok, ZAHID KEVSERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 17:00-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, DÜZCE YIĞLICA YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 500. SK., 5705., 5734., 5736. SK., 5739., 5739. SK., 5740., 5744. SK., 5844. SK., 5846., 5846. SK., 5850. SK., 5858., 5858. SK., 5859. SK., 5864., 5864. CD., 5879. SK., 5880. SK., 5883. SK., 5911., 5915., 5916., 5926., 5950., DARICI SK., GAZHANE, GAZHANE CD., MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, ERDEMLİ, KARAÖMER, N KENDISI, SEHIT, YAKA mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AYBAŞI KÖYÜ YOLU, AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU, ERDEMLI, ERDEMLİ KÖYÜ YOLU, KARAÖMER, KONURALP 170., OSMANCA, YAKA, YAKA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DEDELER, DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ, SOĞUKPINAR mahallelerinde 1898. SK., 1900., 1900. SK., 1914. SK., 3306. SK., 5290. SK., DEDELER, DEDELER CD., MERKEZ SOĞUKPINAR SK., SOĞUKPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDELER, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 1896. SK., 5247. SK., 5300. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKUZPINAR, KABALAK, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde 101, 101 CD., 201 SK., 205, 402, 402 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, DOKUZPINAR1, DUMLUPINAR2, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, KABALAK KÖYÜ YOLU, SEKERPINAR3, SEKERPINAR4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKHARMAN, MERKEZ mahallelerinde KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, DEREIÇI, YUKARI mahallelerinde ASAGI, DEREIÇI, YILGIN KÖYÜ İÇ YOLU, YILGIN KÖYÜ YOLU, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUGÖL, N KENDISI mahallelerinde KURUGÖL, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, SARIYAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 04:00-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETDAGI, N KENDISI mahallelerinde 1055, EDILLI. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YESILKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE mahallelerinde BELEN SK., LALE, YEŞİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVLAYAN, ÇEVRIK, ÇEVRİK, FATIH, FATİH, KABAÇAYIR, KOZLAR, MEHMET AKİF, N KENDISI, ORTA, OSMANCIK, SELAMLAR, YAKA, YENI, YENİ, YUKARIAVLAYAN mahallelerinde 101. SK., 102, 102. SK., 121., 121. SK., 122 SK., 122. SK., 123, 123 SK., 123. SK., 124 SK., 124. SK., 125. SK., 126, 126 SK., 127, 127., 127. SK., 128, 128. SK., 129. SK., 130, 130 SK., 130. SK., 131, 132, 133. SK., 134. SK., 135, 138., 143. SK., 146. SK., 149. SK., 150. SK., 151. SK., 159., 159. SK., 168., 17 AGUSTOS, 17 AGUSTOS CD., 17 AĞUSTOS CD., 172., 172. SK., 173. SK., 174. SK., 175. SK., 178., 178. SK., 179. SK., 180. SK., 182. SK., 185. SK., 187, 196., 199. SK., 20., 200. SK., 204. SK., 211. SK., 212. SK., 214., 215. SK., 217. SK., 222., 230. SK., 299. SK., 303., 332. SK., 335., 340., 341. SK., 342. SK., 343. SK., 345., 345. SK., 349. SK., 353., 353. SK., 356. SK., 358. SK., 359. SK., 361., 367. SK., 383. SK., 390., 4. SK., 401. SK., 5., 70., 75. SK., 80., ACAR SK., AKÇAY SK., AKOGLU, AKOĞLU SK., ATATÜRK, ATATÜRK BULVAR, AVLAYAN KÖYÜ İÇ YOLU, AVLIYAN KÖYÜ YOLU, AVLIYAN YOLU, BAĞDAT CD., BAKIRCILAR SK., BARBAROS, BARBAROS CD., BULUT SK., CAMI, CAMİİ SK., CİHANGİR SK., COŞAR SK., CUMAYERİ YOLU, CUMHURIYET, ÇOLAK, ÇOLAK SK., DERVIS, DERVİŞ SK., ELMACI SK., ERDOGAN, ERDOĞAN SK., EROL SK., ERTUĞRUL SK., ESNAF SK., GÜNEY, GÜNEY SK., GÜR SK., HAFIZ AHMET, HAFIZ AHMET CD., HÜRRİYET SK., IHLAMUR SK., ISTIKLAL, IŞIK SK., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD., KABAÇAYIR, KANLIÇAY, KARANFIL, KAYA, KAYA SK., KİBAR SK., KONURALP SK., KORU, KORU SK., KOZLAR, KÖKSAL SK., KUZEY SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MUALLIM, MÜDERRIS, MÜDERRİS SK., NALBANT SK., NİSAN 17. SK., ORMAN SK., OSMANCIK, ÖZ, ÖZBEK, ÖZBEK SK., ÖZSOY, ÖZSOY SK., PAK SK., PARLAK SK., PAZAR SK., SAGLIK, SAĞLIK CD., SAHIN, SAKİN SK., SARAY SK., SEÇKİN SK., SEHIT MESUT KIROGLU, SEHIT NUSRET AKAR, SEHIT SEHABETTIN ARSLAN, SEN, SIFA, SPOR SK., ŞAFAK SK., ŞEHİR, ŞEHİR MEYDAN, ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD., ŞEHİT NUSRET AKAR CD., ŞEHİT ŞEHABETTİN ARSLAN CD., ŞİFA SK., TRABZON SK., TRAFO SK., TUNA, TUNA SK., YAĞMUR SK., YAYLA, YENIKÖY, YENİ SK., YESIL, YILMAZ, YUKARIAVLAYAN, YUKARIAVLIYAN KÖYÜ YOLU, YUNUS EMRE SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.