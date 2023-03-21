Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir?

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 13:25

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 13:28

Ramazan ayında tüketilen besinlere dikkat edilmesi sağlık açısından oldukça büyük önem taşıyor. Ramazan ayının en önemli öğünü olan sahurda tüketilen besinler, gün içerisindeki iştah kontrolünü olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yiyeceklerin bazıları tokluk hissi sağlarken, bazıları ise açlık hissine neden olabiliyor.

TOK KALMAYI SAĞLAYAN GIDALAR NELERDİR?

KURUYEMİŞ

Ceviz, çiğ badem, fındık ve tuzsuz zeytin içerdiği sağlıklı yağ asitleri ve diyet lifi sayesinde tok kalmanıza destek olmaktadır.

YUMURTA

Yumurta tokluk veren besinlerin en önemlisidir. Yüksek kaliteli protein içeriği sayesinde mide boşalmasının yavaşlamasını sağlayarak iyi bir iştah kontrolü sağlamaya yardımcı olur.

TAHILLAR

Tam tahıllı ekmek, karabuğday, yulaf gibi liften zengin kompleks karbonhidratlar sahurda mutlaka tüketilmelidir. Bu tahıllar vücudumuzun temel enerji kaynağı olup gün içerisinde daha dengeli bir kan şekeri profili sağlayarak tokluk hissine katkıda bulunur.

YEŞİLLİKLER

Domates, salatalık ve biber gibi çiğ sebzeler mutlaka sahur sofrasında yer almalıdır. Çiğ sebze tüketimi ile artan lif alımı yine mide boşalmasını yavaşlatarak daha uzun süre tokluk hissi sağlayacaktır. Çiğ sebzelere ek olarak sahur menüsüne bir adet taze meyve eklemek bu etkiyi artıracaktır.

SÜT ÜRÜNLERİ

Peynir, yoğurt, süt veya kefir gibi süt ürünlerine yer vermek protein alımına katkı sağlayarak iştah kontrolüne yardımcı olmaktadır.