25 İlde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 57 gözaltı
FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 25 ilde operasyon düzenlendi.
FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak aranan ve ayrıca aynı ankesörlü kart ile birlikte arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller ışığında düzenlenen soruşturma kapsamında 73 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.
Gece saat 1’de İstanbul merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmalar sürdürülüyor…
Öte yandan Adana’da 6 Ocak sabahı belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan TEM ekipleri, bir dönem KKTC askeri mahrem sorumluluğunu yaptığı öne sürülen Ömer Faruk S.’nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerden Ömer Faruk S.’nin (58), 1990 yılında astsubay rütbesindeyken irtica faaliyeti nedeniyle ihraç edildiği ve sonrasında örgütün kapatılan dershanesinde bilgi işlem sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Faruk S. tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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