29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hatay'da 'fener alayıyla' kutlandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hatay'da 'fener alayıyla' kutlandı
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AA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:39

Ellerinde Türk bayrakları ve fener olan çok sayıda kişi, Numune Evler Mahallesi Çaylı Caddesi'nde toplandı.

Motosikletlilerin de katıldığı yürüyüşte vatandaşlar, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Kaymakam Ümit Altay, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak adına etkinliği düzenlediklerini söyledi. Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutlayacaklarını belirten Altay, yürüyüşe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlik sonunda sanatçı Emre Avşar konser verdi.


Etiketler: #hatay

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