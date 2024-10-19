29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi olacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metro hatları ücretsiz mi? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul-Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre toplu taşıma seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olacak.
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda ulaşım ücretsiz olacak.
Etiketler: #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #29 Ekim #Toplu Taşıma
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