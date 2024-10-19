29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metro hatları ücretsiz mi? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul-Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi olacak?
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İHA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 09:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre toplu taşıma seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olacak.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda ulaşım ücretsiz olacak.


Etiketler: #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #29 Ekim #Toplu Taşıma

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