3 milyon TL'lik senet ele geçirildi! Mersin'de 'tefecilik' operasyonu: 3 tutuklama
Mersin’de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 3 milyon TL’lik senet ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde 4 şüphelinin haksız kazanç elde etmek maksadıyla ihtiyaç sahibi şahıslara yüksek faiz karşılığında altın ve para vererek tehditle senet imzalattığını öğrendi.
Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelileri yakalamak için belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 milyon 50 bin TL’lik 22 adet senet, 26 adet boş senet, 2 borç defteri, 1 tabanca ile bir miktar nakit para ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest kaldı.
Etiketler: #Mersin
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