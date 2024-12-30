3 milyon TL'lik senet ele geçirildi! Mersin'de 'tefecilik' operasyonu: 3 tutuklama

Mersin’de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 3 milyon TL’lik senet ele geçirildi.

3 milyon TL'lik senet ele geçirildi! Mersin'de 'tefecilik' operasyonu: 3 tutuklama
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 08:57

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde 4 şüphelinin haksız kazanç elde etmek maksadıyla ihtiyaç sahibi şahıslara yüksek faiz karşılığında altın ve para vererek tehditle senet imzalattığını öğrendi.

Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelileri yakalamak için belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 milyon 50 bin TL’lik 22 adet senet, 26 adet boş senet, 2 borç defteri, 1 tabanca ile bir miktar nakit para ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest kaldı.


Etiketler: #Mersin

İlgili Haberler

Sigara kaçakçılığı operasyonu: Mersin'de 3 şüpheli yakalandı

Sigara kaçakçılığı operasyonu: Mersin'de 3 şüpheli yakalandı
Mersin'de zincir markette büyük yangın... TOMA'larla müdahale edildi!

Mersin'de zincir markette büyük yangın... TOMA'larla müdahale edildi!
ÇBK Mersin, Emlak Konut'a karşı 1 sayı farkla kazandı

ÇBK Mersin, Emlak Konut'a karşı 1 sayı farkla kazandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler