34 günün ardından… Suat Toktaş tahliye edildi!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 21:21

Güncelleme: 04.03.2025 - 21:25

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş hakkında çıkarıldığı mahkeme tarafından ilk duruşmada tahliye ve beraat kararı verildi.

Toktaş, tutuklu bulunduğu Marmara Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden serbest bırakıldı. Halk TV ve birçok basın mensubu Toktaş'ı karşıladı.

“BUGÜNKÜ KARAR UMUTLARIMIZI YEŞERTTİ”

Toktaş tahliyesinin ardından "Kanalın sloganını yalnız değilsin diye koyarken işi bilerek yapmıştık. İzleyicimize de Halk TV'yi yalnız bırakmayın demiştim. Ciddi bir sahiplenme oldu. İnsan içeride bakınca şaşırıyor. Çünkü ben hiç önde olan biri olmamıştım. Ama büyük bir sahiplenme oldu. İlk teşekkürüm izleyicimize. İkinci teşekkürüm siyasetçiler ve avukatlara. Çok sayıda ziyaretçi oldu. İçeridekiler için hücreden çıkmanın da bir vesilesidir. Benim açımdan çok kıymetli. Diğer teşekkürüm duruşmaya gelen gazeteci arkadaşlarıma. Her görüşten farklı kanal ve gazetelerde konuşan gazeteci arkadaşlarım gazeteciliğime neredeyse kefalet gösterdi. Avukatlarıma özellikle teşekkür ederim. Bir başka teşekkürüm arkamızda kapı gibi duran Cafer Mahiroğlu'na. Size teşekkür ederim. Sizi izledim ve sesim titriyor, gurur duydum. Benimle ilgili olan hikaye olması gerektiği kadar verildi esas olan gazetecilikti. Halk TV çalışanlarına teşekkür ederim. Türkiye'de hala adalet umudunu yeşerten yargı mensuplarını görüyoruz. Bugünkü karar umudumuzu yeşerten bir karar oldu. O dosyadan da başka bir kararın çıkması beklenemezdi" şeklinde konuştu.