4 kilometre sürüklendi: Su kanalına düşen boğayı kepçeyle kurtardı
Iğdır’da sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı kepçe operatörü kurtardı. 4 kilometre sürüklenen boğayı bir iş makinesinin operatörü aracın kepçesini kanala indirerek su kanalından çıkardı.
Iğdır’da günlerdir etkili olan yağışlar şehirdeki birçok su kanalını da doldurdu. Merkeze bağlı Çalpala köyündeki sulama kanalının yanından geçen 2 büyükbaş hayvan, taşkın sularıyla dolan sulama kanalına düştü.
Hayvanlardan biri yurttaşlar tarafından ipler ile kurtarılırken bir boğa ise akıntıya kapılıp yaklaşık 4 kilometre sürüklendi. Kanalın yakınında çalışan bir iş makinesinin operatörü hayvanı kurtarmak için can kurtarıcı bir hareket yaptı.
Operatör, aracın kepçesini kanala indirerek hayvanın yaklaşmasını bekledi. Yaklaştığı gibi hayvanı kepçeye alan operatör, boğayı yaralamadan kapıldığı akıntıdan kurtarıp kenara çıkardı.
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