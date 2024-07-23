4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından Emirdağ ilçesinde yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:00
4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde M.M.E., isimli şahsın cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığını tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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