43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale’de, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Araç yoğunluğu sebebiyle tedbirlerin alındığı trafik kontrol noktalarında, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olarak adlandırılan 'kilit kavşak' Kırıkkale’de, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bayramın ilk gününde de karayollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Akıcı şekilde araç trafiğinin ilerlediği Ankara-Samsun D-200 Karayolu’nun bazı bölgelerinde araçlar tampon tampona ilerledi.
İçişleri Bakanlığı'nın 'trafik tedbirleri genelgesi' çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kontrol noktalarında denetimler sürüyor. Kolluk kuvvetleri, seyahat eden sürücü ve yolcuların GBT (genel bilgi toplama) kontrollerini ve evrakının kontrollerini gerçekleştirdi.
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