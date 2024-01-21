43 kişiye mezar olmuştu: 'Sanık olması gerekenler tanık oldu'

Yayınlanma: 21.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 21.01.2024 - 02:00

Kahramanmaraş’ta depremde saniyeler içerisinde yıkılan ve 43 kişinin yaşamını yitirip bir kişinin kaybolduğu Saitbey Sitesi davası önceki gün Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yaklaşık 10 saat süren duruşma sonrası verilen ara kararda, tutuklu bulunan şantiye şefi H.İ.U. adli kontrol şartıyla tahliye olurken diğer üç tutuklunun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

19 Nisan 2024’e ertelenen duruşma sonrası kayıp yakını avukatlarından Zübeyir Boztemir süreci gazetemize değerlendirdi. Boztemir, “Binanın statik projesini yapan tanığın ifadeleri, bilirkişi raporunu ve bizlerin iddialarını doğruluyor. Bu çok önemli bir gelişme” dedi.

Tanıkların ifadelerine de tepki gösteren Boztemir, “Tanıklardan birisi müteahhidin kardeşi, birisi market müdürü, birisi binada kalıpçı, birisi demirci. Kalıpçı ve demircinin sanık olması gerekirken tanık oldular ve gerçek dışı şeyler söylediler” ifadelerini kullandı.

Kayıp yakını Tuba Erdemoğlu ise H.İ.U’nun tahliyesine tepki gösterdi.