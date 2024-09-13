65 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu: 5 kez anjiyo olmuş

Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:11

Güncelleme: 13.09.2024 - 10:12

Antalya’nın Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ayhan Demirdağ isimli şahsın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği bilgisi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Olay Yeri İnceleme Timi ile 112 sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Şahsın ikametine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

5 KEZ ANJİYO OLMUŞ

Side’de Çamaşırhane işletmeciliği yaptığı öğrenilen Ayhan Demirdağ’ın daha önce 5 kez anjiyo olduğu kalp ilaçları kullandığı bildirildi.

65 yaşındaki Ayhan Demirdağ’ın cenazesi Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belli olması nedeniyle Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine gerek olmadığı bildirildi.