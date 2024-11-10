70 yıl önce ezberlediği 'Atamın Ölümü’ şiiri hâlâ ezberinde...

Yayınlanma: 10.11.2024 - 09:47

Güncelleme: 10.11.2024 - 09:47

Hatay'ın Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesi’nde yaşayan 83 yaşındaki Mehmet Vural, 1954 yılında üçüncü sınıfa giderken Kayserili öğretmeninin kendine verdiği ‘Atamın Ölümü’ şiirini ezberledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 16’ncı yılında ezberlediği ‘Atamın Ölümü’ şiirini yaklaşık 70 yıldır ezberinden çıkarmayan Vural, ilk günkü heyecanla şiiri okumaya devam ediyor. Her ‘Atamın Ölümü’ şiirini okuduğunda gözleri yaşaran Vural, Atatürk’e alan sevisi ve hayranlığıyla biliniyor.

“HER OKUDUĞUMDA GÖZLERİM YAŞARIR”

Şiiri ilk okuduğu süreçten bahseden Vural, “Ben 1956 yılında diplomamı aldım. Ben o şiiri 1954 yılında okudum. 3’üncü sınıfa giderken Kayserili bir öğretmenim bana ve arkadaşlara şiirler dağıtmıştı. Bana da ‘Atamın Ölümü’ şiirini okumam için vermişti. O zamanlarda okumuştum ve hala unutmadım. Eski hatıralara dair hiçbir şeyi unutmam. Fransızlar buradayken anons etmişler. Annemin ilk kocası orada Türk yazılmış diye annemi göçmen etmişler. 7 yıl boyunca annemler Hatay’a gelemediler. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti kurduktan sonra Hatay’ı aldıktan sonra geldiler. Mustafa Kemal Atatürk bambaşka biriydi ve paşaydı. Türkiye Cumhuriyetini ilelebet kurtaran bir paşaydı. Ben ‘Atamın Ölümü’ şiirini okudum, her okuduğumda gözlerim yaşarır. Fark edilmeyebilir ama çok duygulandım” ifadelerini kullandı.