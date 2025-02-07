73 yaşındaki annesinin 'ilişkisi olduğunu düşünerek' evi yakmıştı: İstenen ceza belli oldu

Yayınlanma: 07.02.2025 - 10:20

Güncelleme: 07.02.2025 - 11:18

14 Mayıs 2024’te saat 22.30 sıralarında Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi’nde meydana gelen olayda, alkollü olan Selim Y. (46), annesi Kerime Y.’nin de (73) içinde bulunduğu tek katlı evi ve bitişiğindeki kendi evini ateşe verdi.

Alevleri fak eden vatandaşlar Kerime Y’yi evden çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Anne Kerime Y. ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Selim Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"Anneye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan açılan davanın ilk celsesi Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Selim Y. ve avukatı katıldı. Duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunca düzenlenen rapor da okundu. Raporda mağdurun geçirmiş olduğu kalp krizi ile dava konusu olay arasında illiyet bağı bulunmadığı belirtildi.



"GELİN ALIN ANNENİZİ BURADAN ALIN, YOKSA ONU GEBERTECEĞİM"



Cumhuriyet savcısının hazırladığı mütalaada, sanığın sık sık alkol kullandığı, alkol kullandığı zamanlarda saldırgan davranışlar sergilediği, annesinin komşusu ile ilişkisi olduğunu düşündüğü, ablasını arayarak "Gelin alın annenizi buradan alın, yoksa onu geberteceğim" şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi. Sanığın aynı gün annesinin evde olduğunu bildiği halde benzin dökerek kendisinin ve annesinin evini yaktığı, elinde bulunan sopa ile müdahale edilmesine engel olduğu, "Burayı ben yaktım, söndürenin anasını sinkaf ederim" şeklinde sözler sarf ettiği, müdahale edilmesini engellemek amacıyla evin girişinde bulunan motosikleti de benzin dökerek yaktığı mütalaada yer yer aldı.



Sanığın kuzeninin mağdurun evin içinde olduğunu öğrenmesi üzerine içeri girdiği, mağduru alarak evden çıkarttığı belirtildi. Düzenlenen bilirkişi raporuna göre meydana gelen yangının aldığı alkolün etkisi ile sanık tarafından yangın hızlandırıcı sıvı dökülerek başlatıldığı ve kısa sürede büyüyerek yayıldığının tespit edildiği, sanık Selim Y.’nin 15 Mayıs 2024 tarihinde saat 00.03 itibari ile 1,75 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtildi.



13 YILDAN 20 YILA KADAR HAPİS TALEBİ



Sanığın annesinin ilişkisinin olduğunu düşünmesi nedeniyle duyduğu kızgınlıkla kasıtla yangın çıkardığı ve annesini öldürmeye yönelik hareket ettiği belirtildi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın annesine yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



"ANNEMİ ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU"



Sanık Selim Y. mütalaayı kabul etmeyerek, "Rapordaki aleyhe hususları da kabul etmiyorum. Annemi öldürme gibi bir niyetim yoktu. Annemi evden çıkaran benim, atılı suçtan beraatımı ve tahliyemi isterim" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.