75 bin kişi iş sahibi oldu

26 Aralık 2022 Pazartesi, 00:00

Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO), iş arayanların hedefledikleri işe kavuşmasına, işverenlerin de aradıkları nitelikteki çalışanı bulmasına aracılık ediyor. 11 bin 900 firmaya ulaşan BİO’lara, bugüne kadar iş arayan 522 bin 690 kişi başvuruda bulundu; 75 bin kişi işe yerleştirildi.

İstihdam Ofislerinin kent genelinde 15 hizmet noktası bulunuyor. Avrupa Yakası’nda; Küçükçekmece, Büyükçekmece, Şişli, Bayrampaşa, Sultangazi, Bağcılar, Bahçelievler, Silivri, Arnavutköy ve Sarıyer’de; Anadolu Yakası’nda ise Ümraniye, Üsküdar, Tuzla, Kartal ve Sancaktepe’de ofisler yer alıyor. Bunların dışında, 2 Mobil İstihdam Ofisi de her hafta İstanbul meydanlarında iş arayan vatandaşlarla buluşuyor.

Tüm ofislere 444 8 333 numaralı telefon ile ulaşılabilir. Ayrıca, ‘İstanbul Senin’deki ‘İş Ara İş Bul’ mini uygulama üzerinden de başvuruda bulunulabilir. bio.ibb.istanbul adresinden istihdam çalışmalarına dair detaylı bilgiye ulaşılabilir.

GENÇ VE KADIN İSTİHDAMI ÖNCELİKLİ

İşe yerleştirmelerde genç istihdamı ilk sırada; 20-24 yaş grubu gençler tüm yerleştirmelerin üçte birini (yüzde 37) oluştururken; 25-29 yaş grubu gençler yüzde 21 ile ikinci sırada, 30-34 yaş grubu ise üçüncü sırada yer aldı.

Üniversite öğrencileri, geleceğin iş arayan adayları. İstihdam Ofisleri, üniversite ziyaretleriyle öğrencilerinin gelecekte oluşacak taleplerini öğreniyor; mevcut durumda kısmi zamanlı çalışma talebi bulunan öğrenciler için danışmanlık hizmeti veriyor. İstanbul’da bulunan tüm üniversiteler, Kariyer Günleri’ne davet edilerek iş birliği teklif ediliyor. Böylece, genç üniversite öğrencilerine ulaşılarak BİO’lara kayıt olup, iş arama süreçleri başlatılıyor.

Özellikle genç ve kadın istihdamına yönelik çalışmalara önem veren İstihdam Ofisleri, tam zamanlı çalışma yerine esnek çalışmayı tercih edenlere de iş fırsatı sunuyor. Bu kapsamda, İBB’nin kız öğrenci yurtlarında kalan ve yarı zamanlı iş talebinde bulunan 60 kişi de işe yerleştirildi.

GENÇ YETENEK GELİŞİM PROGRAMI

Lisans mezunu, 30 yaş altı, iş arayan 1.000 genç yetenek, 6 ay sürecek Genç Yetenek Gelişim Programı’na dahil edildi. Programda; ‘webinarlar, online eğitimler, İBB’nin çeşitli birimlerinde saha çalışmaları, birebir mentörlük görüşmeleri, yepyeni fikirlerin projeye dönüştüğü gelişim kampı ve kariyer fırsatlarının yakalanacağı sektörel buluşmalar’ yer alıyor.

ÇOCUKLAR KREŞE, ANNELER İŞE

Kadınların iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla; çocukları Yuvamız İstanbul’a (Çocuk Eğitim Merkezleri) devam eden annelerle bilgilendirme toplantıları yapılarak çalışmak isteyen annelerin iş başvuru kayıtları alınıyor, istihdam imkanı sağlanıyor.

ÇÖZÜM MERKEZLERİ VE ENSTİTÜ İSTANBUL İSMEK DESTEĞİ

BİO’ya iş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, İBB Çözüm Merkezleri ve Enstitü İstanbul İSMEK üzerinden de aday başvuru formlarını temin edip kayıt olabiliyor. Detaylı bilgi için bio.ibb.istanbul portalı takip edilebilir. Kariyer danışmanları ile görüşmek isteyen adaylar, ikamet ettikleri ilçeye en yakın Bölgesel İstihdam Ofisi’ni ziyaret edebilir.

İSTİHDAM FUARI VE ZİRVESİ

İBB tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve farklı sektörlerden 130’un üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleştirilen ‘İstihdam Fuarı ve Zirvesi’ büyük ilgi gördü. Gençlerle firmaları buluşturan fuarda iş görüşmeleri yapıldı. Ayrıca, gençlerin iş arama süreçlerini desteklemek ve onları daha donanımlı hale getirmek amacıyla çeşitli eğitim ve atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

Banu Saraçlar

İSPER AŞ GENEL MÜDÜRÜ

“Bölgesel İstihdam Ofisleri ile hedeflediğimiz şey; mümkün olduğu kadar farklı sektörde, çok sayıda istihdam fırsatı yaratılmasına aracılık etmek, iş arayan İstanbulluların bu arayışlarında onlara destek olmak. Hali hazırda 12 bine yakın işveren firmamızla aktif bir şekilde çalışıyoruz. Tam zamanlı işlerin yanı sıra, yarı zamanlı ve dönemsel iş fırsatlarımız da oluyor. Özellikle kadınlar ve öğrenci gençlerimiz, yarı zamanlı iş fırsatlarımıza çok ilgi gösteriyor. Özetle; Bölgesel İstihdam Ofislerimizde her talep ve ihtiyaca uygun ilanımız mevcut. Mutlaka incelenmesini tavsiye ediyorum. Evet, işsizlik büyük bir sorun fakat biz İBB olarak bu konuda çalışmaya, mesai harcamaya kararlıyız. Gençlere tavsiyem; bio.ibb.istanbul web sitemize kayıt olsunlar, ilanlarımızı takip etsinler, kariyer danışmalarımızla görüşsünler. Talepkâr ve takipçi olsunlar, asla umutlarını kaybetmesinler.”

NE DÜŞÜNÜYORLAR?

Onur Maden (Ofis Personeli)

“Hem okuyup hem de çalışmak zorunda olduğum bu dönemde hiç ummadığım bir anda Kartal Bölgesel İstihdam Ofisi yardım eli uzattı. Bana iş buldu. Okulum olduğu dönemde yarı zamanlı, tatil dönemlerinde ise tam zamanlı çalışıyorum. Benim için bu iyiliği yapan herkese çok teşekkür ederim.”

Levent Üstündağ (Temizlik Görevlisi)

“Uzun süredir iş arıyordum, ancak engel durumumdan dolayı hep olumsuz dönüş alıyordum. Bölgesel İstihdam Ofisi’ne başvurdum ve bana yardımcı oldular. Artık kendi paramı kazanabiliyorum, bizim gibi insanlara umut olduğunuz için teşekkür ederim.”

Ayşe Demirci (Müşteri Temsilcisi)

“Uzun süredir iş arayışındaydım. Şişli Bölgesel İstihdam Ofisi’ne başvurduktan 4 gün sonra işime kavuştum. Çok mutluyum, teşekkürler Bölgesel İstihdam Ofisi!”

Merve Şahin (Reyon Görevlisi/Kasiyer)

“İş bulma sürecimi hızlandırdığınız için teşekkürler Bölgesel İstihdam Ofisi!”





