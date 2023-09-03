8 yaşındaki çocuk akıntıya kapıldı: Hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 8 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Kahta Çayı’nda akıntıya kapılarak boğuldu.

İHA
Yayınlanma: 03.09.2023 - 17:52
8 yaşındaki çocuk akıntıya kapıldı: Hayatını kaybetti
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Olay, Cendere Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Cendere Köprüsü’ne piknik yapmaya giden 8 yaşındaki Onur Narci, serinlemek için Kahta Çayı'na girdi. 

Kısa bir süre içinde gözden kaybolan Onur Narci, çevredekilerin yardımıyla hemen suyun dışına çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Narci, yaklaşık yarım saat süren kalp masajından sonra sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Çocuk, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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