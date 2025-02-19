81 yaşındaki kadın evinde yanarak can verdi!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yalnız yaşadığı gecekonduda çıkan yangında 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

81 yaşındaki kadın evinde yanarak can verdi!
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AA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 00:58

Gültepe Mahallesi 745. Sokak'ta akşam saatlerinde Ülker Güleryüz'ün (81) yalnız yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri de Güleryüz'ün yangında yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Ankara #Kadın #Yangın

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