93 yaşındaki kadın oğlunun yardımıyla oyunu kullandı

İstanbul'da oy verme işlemi sürerken 93 yaşındaki Saime Bodur, Sarıyer'deki bir okulda oyunu kullandı. Kabinden çıkan Bodur, zarfını sandık görevlilerinin ve oğlunun yardımıyla kutuya attı.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:27
93 yaşındaki kadın oğlunun yardımıyla oyunu kullandı
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İstanbul'da saat 08.00 sıralarında başlayan oy verme işlemi sürüyor. Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de yurttaşlar oylarını kullanıyor.

93 yaşındaki Saime Bodur da oy kullanmaya gelen yurttaşlar arasında yer aldı. Yakınları tarafından okula getirilen Bodur, oğlunun desteğiyle kabine girerek oyunu kullandı.

Oy kullandığı zarfı kutuya görevlilerin ve oğlunun yardımıyla atan Bodur, “Hayırlısı olsun" diyerek okuldan ayrıldı.


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