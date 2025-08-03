Cumhuriyet Gazetesi Logo
Abdülhamid'in torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun diploması iptal edildi

Abdülhamid'in torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun diploması iptal edildi

3.08.2025 16:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Abdülhamid'in torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun diploması iptal edildi

Sahte diploma soruşturması kapsamında, II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden aldığı lisans diploması iptal edildi.

Ankara’da yürütülen sahte üniversite diploması soruşturması kapsamında mercek altına alınan II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden aldığı lisans diploması iptal edildi. 

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun sahte elektronik imza kullanılarak İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı S.D. adına mezuniyet kaydı oluşturulduğu tespit edildi. 

YÖK sistemine de işlenen ancak denetimlerle ortaya çıkan sahtecilik sonucu Osmanoğlu’nun diploması iptal edildi. 

YÖK’ün savcılığa gönderdiği resmi yazıda, Osmanoğlu’nun mezuniyet kaydının bulunmadığı ifade edildi. Osmanoğlu hakkında “resmi evrakta sahtecilik” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede, sahte e-imza ile devlet sistemlerine erişim sağlandığı ve mezun olmayan kişilerin akademik unvanlar aldığı belirtildi. 

DİPLOMA İPTAL EDİLDİ

X hesabından paylaşım yapan gazeteci Emrullah Erdinç, "Kayıhan Osmanoğlu’nun diploma saltanatı sona erdi. Kendisini Osmanlı torunu olarak tanıtan Kayıhan Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’ndeki mezuniyet kaydı iptal edildi" dedi. 

Image

''YANLIŞ ANLATILAN TARİH NEDENİYLE KÖTÜ NOT ALDIM'' DEMİŞTİ

Osmanoğlu, daha önce tarih derslerinde “yanlış anlatılan tarih” nedeniyle kötü notlarla cezalandırıldığını öne sürmüştü. Osmanoğlu'nun bu ifadeleri sonrası sahte diploma nedeniyle yargı karşısına çıkması sosyal medyada dikkat çekti. 

İlgili Konular: #diploma #Lisans #Kayıhan Osmanoğlu

İlgili Haberler

Sosyal medyada sahte diploma çetesi: 'e-Devlet’te görünür' aldatmacası!
Sosyal medyada sahte diploma çetesi: 'e-Devlet’te görünür' aldatmacası! Sosyal medyada “e-Devlet’te görünür diploma” vaadiyle sahte lise ve üniversite diploması satan hesaplar, on binlerce lirayı alıp kayıplara karışıyor. Şikâyet siteleri dolandırıldığını itiraf eden kullanıcılarla doldu.
'Sahte diploma' skandalında isimler ortaya çıktı: Öğretmen, mühendis, eczacı...
'Sahte diploma' skandalında isimler ortaya çıktı: Öğretmen, mühendis, eczacı... Ankara’da yürütülen soruşturma, e-imza sahteciliğiyle yürütülen ve 'sahte diploma' temin eden dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı.
Sahte diploma çetesi üyesi: 'Asker, polis, savcı, engelli raporu da hazırlıyoruz'
Sahte diploma çetesi üyesi: 'Asker, polis, savcı, engelli raporu da hazırlıyoruz' Sahte diploma skandalı büyüyor. Cumhuriyet’e konuşan bir çete üyesi, yalnızca diploma değil; sahte hâkim, savcı, asker kimlikleri ve sağlık raporları da düzenlediklerini itiraf etti. En çok talep edilen kurumlar arasında Anadolu, Bahçeşehir ve İstanbul üniversiteleri var. "Ego, terfi ve statü için alıyorlar" diyen çete üyesi, sistemde doğrulama yapılabildiğini iddia etti.
Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’na sahte diploma soruşturması: YÖK harekete geçti
Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’na sahte diploma soruşturması: YÖK harekete geçti II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu hakkında, sahte diploma düzenlemeye çalıştığı gerekçesiyle “resmi evrakta sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. YÖK Başkanlığı tarafından savcılığa gönderilen yazıda, Osmanoğlu'nun herhangi bir mezuniyet yahut öğrenci kaydının bulunmadığı belirtildi.