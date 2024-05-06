Acı olay: Kızının düğününde fenalaşan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kızının düğününde fenalaşan ve akciğerine pıhtı attığı belirlenen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 14:52
Acı olay: Kızının düğününde fenalaşan kadın hayatını kaybetti
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Hacı Osman Mahallesi’nde yaşayan Belgin Bekmez (59), 4 Mayıs Cumartesi günü kızının düğününe 1 saat kala rahatsızlandı.

Hastaneye götürülen Bekmez, buradaki ilk müdahalesinin ardından düğünün yapıldığı Yarımca Kültür Merkezine geldi. Misafirleri karşılayan Belgin Bekmez, salonda yeniden fenalaştı.

AKCİĞERİNE PIHTI ATTI

Körfez Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Bekmez’in yapılan tetkiklerinde akciğerine pıhtı attığı tespit edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Bekmez, 5 Mayıs gece saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Belgin Bekmez’in cenazesi, Hacı Osman Camisi’nde kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığı'nda defnedildi. Evli ve 3 çocuk annesi 59 yaşındaki Belgin Bekmez’in hasta bakıcılığı yaptığı öğrenildi.


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