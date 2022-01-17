Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 8 ve 9 Ocak'ta yapılan 2021-2022 güz dönemi sınav sonuçları açıklandı.
Yaklaşık 1 milyon 139 bin öğrencinin katıldığı ve 4 oturumda gerçekleştirilen, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları açıklandı.
Öğrenciler, açıklanan sınav sonuçlarını "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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