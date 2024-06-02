Adalet Bakanı Tunç'tan Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin açıklama: 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir

Yayınlanma: 02.06.2024 - 13:43

Güncelleme: 02.06.2024 - 13:43

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'de bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

3 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"1 başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, incelemelerine başlamıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."