Küçükçekmece'deki çöken binanın 1,5 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Küçükçekmece'deki çöken binanın 1,5 katının kaçak olarak inşa edildiğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 13:24
Küçükçekmece'deki çöken binanın 1,5 katının kaçak olduğu ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili " İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu. 


küçükçekmece haberleri

İlgili Haberler

AFAD'dan 'Küçükçekmece' açıklaması: 8 vatandaşımız enkaz altından sağ olarak çıkarılmış; 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır

AFAD'dan 'Küçükçekmece' açıklaması: 8 vatandaşımız enkaz altından sağ olarak çıkarılmış; 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır
İBB itfaiye daire başkanı duyurdu... Küçükçekmece'de bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İBB itfaiye daire başkanı duyurdu... Küçükçekmece'de bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Bakan Koca'dan 'Küçükçekmece' açıklaması: '5 yaralı hastaneye kaldırıldı, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirtti'

Bakan Koca'dan 'Küçükçekmece' açıklaması: '5 yaralı hastaneye kaldırıldı, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirtti'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler