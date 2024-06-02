Küçükçekmece'deki çöken binanın 1,5 katının kaçak olduğu ortaya çıktı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Küçükçekmece'deki çöken binanın 1,5 katının kaçak olarak inşa edildiğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili " İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu.
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