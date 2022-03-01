Adalet saraylarına son iki ayda 703 milyon TL ödendi
Adalet Bakanlığı yeni adalet sarayların yapımı için kesenin ağzını açtı. ‘Krizde yapılan bu kadar harcama’ tepki topladı.
Hukuk dışı uygulamalar, yargı bağımsızlığı ve uzun tutukluluk gibi birçok konuda eleştirilen adalet sistemi, yeni adliye sarayları yapmak için kolları sıvadı.
Adalet Bakanlığı, Aydın Adalet Binası için 489 milyon TL, Adana Kozan Adalet Binası için de 113 milyon 500 bin TL ödeyecek. Kütahya Adalet Binası için de 100 milyon TL harcanacak. Bakanlığın yalnızca 2022 yılının ilk iki ayında adalet sarayları için ödediği tutar 702 milyon 500 bin TL'yi buldu.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, bakanlık Aydın'a yeni Adalet Binası ve Adana Kozan Adalet Binası yapım işi için ihaleye çıktı. İki ihale için de Diy-Mar şirketiyle sözleşme imzalandı.
Adalet Bakanlığı'nın 2021 yılında adalet sarayları için harcama tutarları da şöyle oldu:
Muğla Yatağan Adalet Hizmet Binası:
32 milyon 85 bin TL
Balıkesir Burhaniye Adalet Binası:
67 milyon 300 bin TL
Sakarya Adalet Binası:
301 milyon 148 bin TL
Çanakkale Gökçeada Adalet Binası:
17 milyon 888 bin TL
Denizli Ek Adliye Binası:
19 milyon 729 bin TL
Konya Kulu Adalet Binası:
18 milyon 630 bin TL
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası:
175 milyon 61 bin TL
Mardin Adalet Binası:
109 milyon TL
Yalova Ek Adalet Binası:
36 milyon 299 bin TL
Şanlıurfa Ek Adalet Binası:
116 milyon 447 bin TL
Kastamonu Tosya Adalet Binası:
11 milyon 745 bin TL
Mardin Midyat Adalet Sarayı:
31 milyon 700 bin TL
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