Adaletin izinde Türkiye paneli yapılacak
Adalet Eski Bakanı Seyfi Oktay, Gazeteci Necdet Saraç’ın modaratörlüğünde “Adaletin İzinde Türkiye” konulu paneli düzenlenecek.
Adalet Eski Bakanı Seyfi Oktay, Gazeteci Necdet Saraç’ın modaratörlüğünde “Adaletin İzinde Türkiye” konulu paneli düzenlenecek.
Bugün, Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (31 Mart Perşembe günü) Saat 18.00’de başlayacak panele tüm yurttaşların davetli olduğu bildirildi.
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