Adaletin izinde Türkiye paneli yapılacak

Adalet Eski Bakanı Seyfi Oktay, Gazeteci Necdet Saraç’ın modaratörlüğünde “Adaletin İzinde Türkiye” konulu paneli düzenlenecek.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2022 Perşembe, 14:47
Adaletin izinde Türkiye paneli yapılacak
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Adalet Eski Bakanı Seyfi Oktay, Gazeteci Necdet Saraç’ın modaratörlüğünde “Adaletin İzinde Türkiye” konulu paneli düzenlenecek.

Bugün, Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (31 Mart Perşembe günü) Saat 18.00’de başlayacak panele tüm yurttaşların davetli olduğu bildirildi.



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