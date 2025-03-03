Sevgilisinin evinde gördü: Bıçaklayarak öldürdü!
Konya'nın Ereğli ilçesinde, Murat K. (31) sevgilisi G.C.'nin evinde karşılaştığı Arif Bozkurt'u (38) çıkan tartışmada bıçakladı. Murat K.'nin otomobiliyle hastaneye götürdüğü Bozkurt'un öldüğü belirlendi.
Olay, sabah saatlerinde Zengen Mahallesi'nde meydana geldi. Murat K., sevgilisi G.C.'nin evinde Arif Bozkurt'la karşılaşınca tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Murat K., Bozkurt'a bıçakla saldırıp yaraladı.
Murat K. daha sonra kanlar içinde kalan Bozkurt'u, otomobiliyle Ulukışla Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Doktorlar, acil servise alınan Bozkurt'un öldüğünü belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine Murat K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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