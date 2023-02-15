Adana'da enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı: Geriye sadece acı kaldı

Adana merkezde yıkılan binaların tamamında kurtarma çalışmaları tamamlanırken, enkaz kaldırma çalışmalarında da sona gelindiği aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:56
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkım yarattığı illerden olan Adana'da, enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi.

Her biri onlarca kişiye mezar olan Hasan Alpargün, Zeray, Tutaryapı ve Sinem apartmanlarının enkazının kaldırılmasından sonra, geriye sadece acı bir tablo kaldı.

418 CAN KAYBI

Kent merkezinde 12 binanın yıkıldığı Adana'ya ilişkin geçen günlerde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kentte 418 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 binanın ağır hasarlı ve 120 binanın da orta hasarlı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.


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