Adana'da sahte doktor yaka kartı kullanan kadın yakalandı
Adana'da, sahte doktor yaka kartı takan kadın gözaltına alındı.
Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu hastane polisine bildirdi.
Olay yerine gelen polis, şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede yaka kartının sahte olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan C.S. (26) Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
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