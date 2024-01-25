Adana'da sahte doktor yaka kartı kullanan kadın yakalandı

Adana'da, sahte doktor yaka kartı takan kadın gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 07:31
Adana'da sahte doktor yaka kartı kullanan kadın yakalandı
Abone Ol google-news

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu hastane polisine bildirdi.

Olay yerine gelen polis, şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede yaka kartının sahte olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan C.S. (26) Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.


sahte doktor haberleri Adana haberleri

İlgili Haberler

Malatya'da 'sahte ilaç' operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'da 'sahte ilaç' operasyonu: 2 gözaltı
'Sahte para' operasyonu: Binlerce lira ele geçirildi!

'Sahte para' operasyonu: Binlerce lira ele geçirildi!
Biden'a yapay zeka darbesi: Sahte ses kaydı gönderildi

Biden'a yapay zeka darbesi: Sahte ses kaydı gönderildi

En Çok Okunan Haberler