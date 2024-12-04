Adana'da siteye silahlı baskın: Kadın güvenlik görevlisinin başına silah dayadı!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 08:23

Güncelleme: 04.12.2024 - 10:05

Adana'da bir sitenin bahçesine giren maskeli kişi, yere benzin döküp ateşe verdikten sonra aradığı kişiyi çağırması için kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit etti ve havaya açtı.

Yüzü maskeli bir kişi, dün saat 19.20 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine girdi. Site bahçesinin girişine benzin döküp ateşe veren kimliği belirsiz kişi, ismini söylediği bir kişinin dışarı çıkmasını istedi.

SİLAH DOĞRULTTU, O KİŞİYİ ÇAĞIRMASINI İSTEDİ

Tabancasını kadın güvenlik görevlisine doğrultan saldırgan, kişiyi çağırmasını söyledi. Kadın güvenlik görevlisinin "Tanımıyorum o kişiyi" yanıtının ardından havaya birkaç el ateş eden saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yaşananlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.