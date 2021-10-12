Adana'da teyzesini darbedip parasını almakla suçlanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi
Adana'da teyzesini darbedip parasını zorla almakla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi ve tutuklulukta kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.
Adana'da darbettiği teyzesinin parasını zorla aldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "konutta yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık E.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı mahkemede hazır bulundu.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü müşteki teyzesi S.A'dan para istediğini ve bu nedenle çıkan tartışma sonucu darbettiği teyzenin parasını zorla alarak kaçtığını belirtti.
TAHLİYE VE BERAAT TALEBİNDE BULUNDU
Savcı, E.A'nın suça konu eyleminin doktor raporuyla sabit olduğu belirterek, sanığın "konutta yağma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Sanık E.A. savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "konutta yağma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.
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