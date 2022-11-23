Adana'da 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama
Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, gözaltına alınan 20 kişiden 6’sı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, 3’ü kadın 20 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.
Ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 40 kilo 318 gram esrar, 1 kilo 120 gram metamfetamin, 52 gram bonzai, 50 uyuşturucu hap ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
14 KİŞİ SERBEST
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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