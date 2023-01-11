Adana'daki cinayette korkunç ayrıntılar: Eski kız arkadaşının sevgilisini, 6 arkadaşıyla öldürmüş
Adana’da lise öğrencisi Mustafa Çöplü’yü (17) ‘kız meselesi’ nedeniyle parka çağırıp dövdükten sonra bıçaklayarak öldüren Mustafa K. (18) ve 6 arkadaşı, tutuklandı. Mustafa K. ile Mehmet K. ve Fırat E.’nin olayda bıçak kullandığı, Doğukan Y.’nin arbede sırasında Çöplü’ye tabanca çektiği, diğerlerinin ise sadece maktulü darbettiği öğrenildi.
Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’ndeki bir parkta, 3 Ocak günü saat 21.00 sıralarında lise öğrencisi Mustafa K., aynı okulda öğrenim gören Mustafa Çöplü’yü aralarındaki kız arkadaş meselesini konuşmak için çocuk parkına çağırdı.
Sınıf arkadaşı M.K. (17) ile okul çıkışı parka giden Çöplü, burada Mustafa K. ve yanındaki Seçkin C. (18), Mehmet K. (20), Doğukan Y. (20), İsmail K. (23), Fırat E. (27) ve K.S. (17) ile karşılaştı.
İki grup arasında çıkan tartışma sonrası Mustafa K. ve 6 arkadaşı Çöplü’yü darbedip, defalarca bıçakladı. Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Çöplü’nün yarasına müdahale etmek isteyen arkadaşı M.K.’yı da dövüp bıçakladıktan sonra kaçtı.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Mustafa Çöplü ve M.K., ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ameliyata alınan Çöplü, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı M.K’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede 7 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa K., Mehmet K. ve Fırat E.’nin olayda bıçak kullandığı, Doğukan Y.’nin arbede sırasında Çöplü’ye tabanca çektiği, diğerlerinin ise sadece maktulü darbettiği öğrenildi.
Emniyet'teki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mustafa Çöplü’nün, Mustafa K.’nın eski kız arkadaşı ile sevgili olduğu, kavganın da bu nedenle çıktığı bildirildi.
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