Adına para gelmediğini öğrendi, 'bıçakla' müdürün odasına daldı: 'Bıçağı teyzem verdi'
Antalya'da, girdiği banka şubesinde adına havale geleceğini söyleyen S.G. (23), olumsuz yanıt alınca bıçakla müdürün odasına girdi. Burada bağıran S.G., sessiz alarmın devreye girmesiyle gelen polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki banka şubesinde meydana geldi. Girdiği şubede adına havale geleceğini söyleyen S.G., iddiaya göre, gişe görevlisinden aldığı olumsuz yanıta sinirlendi.
Cebindeki ekmek bıçağını çıkarıp, asma kattaki banka müdürünün odasına çıkan S.G., uzun süre bağırdı. Odada oturan S.G., beklemeye başladı. Görevlilerin sessiz alarmı çalıştırmasının ardından banka şubesine polis ekipleri sevk edildi.
"BIÇAĞI FATMA TEYZEM VERDİ"
Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen S.G., gözaltına alındı. S.G., polis aracına bindirilirken, "Ben bankayı soymaya çalışmadım. Bıçağı ise Fatma Teyzem verdi" dedi. Ağladığı görülen S.G., polis merkezine götürüldü.
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