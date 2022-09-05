Adıyaman'da 230 polisli 'narkotik' uygulaması: 4 gözaltı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:46

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Besni genelinde uygulama yaptı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği narkotik uygulaması, drone'lar da görüntülendi.

'UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN' ARANAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Uygulamada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 34 fişek, 43 tabanca mermisi ve 1 tabanca ele geçirildi, ayrıca 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.