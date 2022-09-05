Adıyaman'da 230 polisli 'narkotik' uygulaması: 4 gözaltı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 230 polisin katıldığı narkotik uygulamasında aranan 4 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Besni genelinde uygulama yaptı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği narkotik uygulaması, drone'lar da görüntülendi.
'UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN' ARANAN 4 KİŞİ YAKALANDI
Uygulamada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 34 fişek, 43 tabanca mermisi ve 1 tabanca ele geçirildi, ayrıca 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.
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