Adıyaman'da 230 polisli 'narkotik' uygulaması: 4 gözaltı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 230 polisin katıldığı narkotik uygulamasında aranan 4 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

DHA
05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:46
Adıyaman'da 230 polisli 'narkotik' uygulaması: 4 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Besni genelinde uygulama yaptı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği narkotik uygulaması, drone'lar da görüntülendi.

'UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN' ARANAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Uygulamada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 34 fişek, 43 tabanca mermisi ve 1 tabanca ele geçirildi, ayrıca 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.


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