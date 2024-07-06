Adıyaman'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Mithat Köse (48) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 15:52
Adıyaman'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Feci kaza, öğle saatlerinde Kahta-Diyarbakır kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mithat Köse'nin kullandığı 05 LK 554 plakalı otomobil ile Mehmet Ünsal yönetimindeki 02 BK 095 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Mithat Köse, Mehmet Ünsal ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mithat Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Köse'nin cenazesi, Kahta Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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