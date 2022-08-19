Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA
19 Ağustos 2022 Cuma, 11:15
Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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Kahta ilçesine bağlı Narince köyü yakınlarında, 19 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde Kahta yönüne giden Hüseyin Şahin (38) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilip ters döndü.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kazada sürücü Hüseyin Şahin ile yanındaki akrabaları Emin (40), Emre (23), Ayşe (74) ve Ezgi Şahin (27) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.


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