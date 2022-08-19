Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kahta ilçesine bağlı Narince köyü yakınlarında, 19 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde Kahta yönüne giden Hüseyin Şahin (38) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilip ters döndü.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Kazada sürücü Hüseyin Şahin ile yanındaki akrabaları Emin (40), Emre (23), Ayşe (74) ve Ezgi Şahin (27) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
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