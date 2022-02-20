Adıyaman’da sobadan zehirlenen 9 kişi hastanelik oldu
Adıyaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde ve merkeze bağlı köylerde 9 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Baş dönmesi, halsizlik ve kusma gibi şikayetleri olan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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