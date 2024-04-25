Yayınlanma: 25.04.2024 - 09:36

Güncelleme: 25.04.2024 - 09:36

2024 yılı adli tatil başlangış ve bitiş tarihleri, davaları olan veya mahkemede davaya gitmeye hazırlanan yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Hakimler ve savcıların yıllık izin dönemine gireceği adli tatil günleri için net tarih merak ediliyor. Peki, Adli tatil ne zaman? Adli tatilde hangi davalar görülür?

ADLİ TATİLİ NE ZAMAN?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler ile devam eder. Ayrıca adli tatilde devam eden davalar da kanunlarla belirlenmiştir. İşte o davalar;