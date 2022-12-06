Son dakika... Adliye önünde silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var
Mardin'de adliye binasının önünde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada, çok sayıda kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 12 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.
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