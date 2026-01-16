Adliyede cinayeti önleyen hükümlü çaycı o anlatı anlattı: 'Başta şaka zannettim'

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde 13 Ocak'ta meydana gelen olayda, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi üyesi Hakim Aslı Kahraman’a silahla ateş etti.

Kahraman'ı yaralayan saldırgan savcıyı ikinci kez ateş edeceği sırada cinayeti adliyede çalışan hükümlü çaycı engelledi.

NTV'ye konuşan Karadağ, kadın hakime başta şaka yapıldığını düşündüğünü, olayın ciddiyetini anlayınca da müdahale ettiğini söyledi.

O anları anlatan Karadağ, "Boşları almak için girmiştim. O sırada hakime hanım benden yardım istemişti. İlk başta adliyede hakime hanıma kimsenin saldıracağını düşünmemiştim. Şaka yapılıyor zannettim. Olayın ciddiyetini tam anlamıyla görünce olaya müdahale etme gereği gördüm" diye konuştu.

Hakim Aslı Kahraman tedavisinin ardından taburcu edildi. Savcı Muhammed Kılıçarslan ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.