Savcı, hakimi vurmuştu... Kadın avukatlardan alkışlı protesto!

14.01.2026 12:34:00
Batuhan Serim
Kadın avukatlar, hakim Aslı Karaman’ı silahla vurarak yaralayan savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan'ı Çağlayan Adliyesi'nde protesto etti.

Hakim Aslı Karaman’ı silahla vurarak yaralayan savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, ifade işlemleri için getirildiği Çağlayan Adliyesi’nde kadın avukatlardan tarafından protesto edildi.

"Münferit değil, erkek şiddeti" sloganı atan kadın avukatlar, alkışlarla adliye kapısına yürüyerek, erkek şiddetine tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi’nde dün Anadolu Adliyesi Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Üye Hakimi Aslı Karaman’ı kasığından silahla vurmuştu.

Yaralanan hakim hastaneye kaldırılmış, savcı ise gözaltına alınmıştı. Saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

“Adam öldürmeye teşebbüs” suçuyla gözaltına alınan savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, bu sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne getirilmişti.

Kılıçaslan’ın savcılık işlemlerinin başladığı ve ifadesinin özel soruşturma bürosunda başsavcı vekili tarafından alınacağı öğrenildi.

