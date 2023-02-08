Adres belli: Kurtarın öğretmenimizi!

Türkiye'yi yasa boğan büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde öğretmen Semai Tahir Pakyürek depremin üçüncü gününde hâlâ enkaz altında.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 21:49
Adres belli: Kurtarın öğretmenimizi!
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından büyük yıkım yaşandı. 10 ilin etkilendiği depremin ardından ailelerin yakınlarını arama çabası sürüyor.

Onlardan biri de Kahramanmaraş'ın Duldakiroğlu ilçesinde enkaz altında kalan öğretmen Semai Tahir Pakyürek.

Pakyürek'in enkaz altında kaldığı binadan canlı seslerin duyulduğu ancak arama kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğu bildirildi.

Enkazdan kurtulmayı bekleyen öğretmen Pakyürek'in adresi şu şekilde:

"İsmetpaşa Caddesi Azerbaycan Bulvarı Belli Apartmanı 17/7 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş"


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