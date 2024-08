AFAD Başkanı Memiş’ten yangın raporu: 142 yapı yangınlardan etkilendi, 4 bin 700 kişi tahliye edildi

Yayınlanma: 19.08.2024 - 16:52

Güncelleme: 19.08.2024 - 16:52

Türkiye yaklaşık bir haftadır ağırlıklı İzmir olmak üzere Manisa, Uşak, Aydın, Muğla ve Karabük’te yangınlarla mücadele etti. İzmir’de son dört günde 240 yangın çıktı, yangınların faturası da hem vatandaşlar hem de tabiat açısından çok ağır oldu.

Ülke genelinde yangınların çoğu kontrol altına alınırken AFAD Başkanı Okay Memiş ve İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka yangının en çok etkili olduğu alanlardan Seyirtepe’de basın açıklaması yaptı.

MEMİŞ: ZARARLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yangınlarda meydana gelen hasarlara ilişkin bilgi veren AFAD Başkanı Memiş, önceliğin insan hayatı olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“15 Ağustos'ta başlayan ve yoğun olarak ilk İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Karabük, Bolu illerimizde etkili olan büyük ölçekli orman yangınlarını yaşadık. En büyük tesellimiz yangınlarda herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. AFAD olarak biz, afet öncesinde risk azaltma, afet anında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme süreçlerini ülke genelinde koordine etmekle görevli ve sorumlu bir kamu kuruluşuyuz. Bu kapsamda orman yangınları sürecinde yangından etkilenen illerde valilerimizin başkanlığında afet ve acil durum yönetim merkezleri ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 7/24 esasına göre çalışmışlardır. Diğer tüm illerimizde afet ve acil durum yönetim merkezlerimiz yangın bölgelerine personel araç gereç desteği vermek üzere teyakkuz halinde görevlerine devam etmektedirler. Bu yangınlarda toplam 5 bin 901 personel, 2 bin 533 araç, 450 arazöz, 613 su tankeri ve itfaiye aracı, 27 uçak, 72 helikopter olmak üzere 99 hava aracıyla müdahale yapılmıştır. Ve orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde ülke genelinde toplam 4 bin 700 vatandaşımız valilerimizin koordinesinde güvenli yerlere tahliye edilmiştir. Yangından zarar gören yerleşim yerlerinde hasar ve zarar tespit çalışmaları an itibariyle devam etmektedir. İlk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın illerimizde toplam 142 yapı orman yangınlarından etkilenmiştir. Bunlardan 11’i yıkık, 92’si ağır hasarlı. 39’u ise az hasarlıdır. Hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle İzmir ilimizde konut, iş yeri ve tarım zararlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Uşak, Muğla, Bolu ve Karabük illerimizde meydana gelen yangınlarda an itibariyle yapısal hasar ve zarar tespiti bulunmamaktadır. Biz ilk andan itibaren sayın valilerimizle, kaymakamlarımızı bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla belediyelerimizin itfaiyesiyle, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber bu müdahaleyi hep beraber yönettik. Vatandaşlarımızın meydana gelen zararlarının ve diğer eksikliklerinin giderilmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu mağduriyeti devlet olarak gidermeye gayret edeceğiz.”

“BÜTÜN ÜLKEYİ İLGİLENDİREN BİR HUSUS”

Bundan sonra işleyecek sürece de değinen Memiş, afetlerle topyekun mücadele mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

“Biz olaya şöyle bakıyoruz... AFAD olarak can kaybı yaşanmaması bizim birinci önceliğimiz. Diğer taraftan risk azaltma çok geniş kapsamlı bir görev. Merkezi idarenin, tüm bakanlıkların bu alanda görevi var. Yerel yönetimlerimizin görevi var. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın görevleri ve vatandaşımızın da duyarlı olması gerekiyor. Selle ilgili alanda dere yatağına ruhsat verilmemesi gerekiyor. Yine ormana bitişik olan yerlerde ruhsatsız yapılaşmaya müdahale edilmesi gerekir. Vatandaşımızın da buralara yapılaşmaya gitmemesi gerekiyor. Yetki bu anlamda yerel belediyelerimizde. Belli alanlarda bakanlıklarımızda, belli alanlarda AFAD da bizde. Yani bu toplu bir şekilde hem merkezi idare, hem yerel yönetimler, hem vatandaşımızla beraber çözeceğimiz bir sorun. Tek bir kurumu tek bir kişiyi tek bir kamu otoritesini değil bütün ülkeyi ilgilendiren bir husus aslında. Bütün afetlerde bu böyle. Ama biz yangınlarla ilgili şu veriyi biliyoruz. Yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı. Vatandaşlarımızın özellikle bu tür riskli zamanlarda daha hassasiyetli olması lazım. Eğer orman arazisinde bir yapılaşma varsa bunları mutlaka önlenmesi lazım. Bunu hem biz önleyeceğiz hem yerel yönetimlerimiz. Tabii şu anda işin sıcaklığı devam ettiği için… Bizim önceliğimiz müdahale etmek, müdahaleyi bir an evvel başarmak. Akabinde iyileştirmeyle vatandaşımızın zararlarını gidermeye yönelik çalışmalar yapmak. O anlamda vatandaşlarımız müsterih olsunlar diğer bütün afetlerde olduğu gibi bu yangınlarda da zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele edeceğiz.”

ELBAN: 45 BİNANIN HASAR GÖRDÜĞÜNÜ TESPİT ETTİK

İzmir Valisi Elban yangınlarda meydana gelen hasarların telafisi için çalışmalara başladıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Geçen hafta Salı günü akşam Yamanlar Dağı'nda orman yangınımız başladı. Ardından hafta içerisinde Ödemiş'te, Tire'de, Bayındır'da ve Urla'da bir yangınımız vardı. Ve Menderes ilçemiz Tahtalı mevkiinde bir yangınımız başladı. An itibariyle Menderes'teki yangının artık enerjisi iyice düştü. Her an söndürüldüğü haberi gelebilir. Bunun dışındaki diğer yangınların tamamı dün itibariyle kontrol altına alınmıştı. Biz bu yangınlarla ilgili çalışmalar biter bitmez hemen hasar tespit ve arazideki diğer konularla ilgili taramalara başladık. Ve yaptığımız çalışmalarda 45 binanın hasar gördüğünü tespit ettik. Onlarla ilgili eşya, bina yardımı ve diğer yardımlarla ilgili şimdi teknik çalışmaları yürütüyoruz. Diğer taraftan da hayvanlarla ilgili ve tarımsal ürünlerle ilgili de bazı hasarlar var. Özellikle Bayındır'ımızda zeytinlik alan var. O çalışmalar da devam ediyor. Bu çalışmaları tamamlandıktan sonra tespit ettiğimiz hasarları AFAD Başkanlığımıza, Ankara'daki ilgili birimlere ulaştıracağız. Ve ona göre de kanunun ve ilgili mevzuatın belirlediği oranlar çerçevesinde vatandaşımızın yararının hızlıca sarılmasıyla ilgili de bu yardımları kendilerine en kısa zamanda ulaştırmayı planlıyoruz.”

“YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARDA 7 KİŞİ GÖZALTINDA''

Yangınlar sonrası sorumlulara ilişkin yürütülen soruşturmalara dair de bilgi veren Vali Elban, şu ifadeleri kullandı:

“Tabii yangınlar maalesef büyük ölçüde insan kaynaklı ve bu yangınların hemen hemen tamamı da bir ihmalden kaynaklı çıktı. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda yedi kişi gözaltında. Menderes Tahtalı bölgesinde çıkan yangın ve Urla'da çıkan yangın ise elektrik tellerinin kopmasından kaynaklı çıktı. Dolayısıyla bu sıcak, nemin çok düşük olduğu, rüzgarın da çok düzensiz ve hızlı estiği günlerde çok dikkatli olmaya, daha fazla özen göstermeye ve her yaptığımız işlemin, eylemin yangına yol açma ihtimalini göz önünde bulundurarak çok dikkatli olmaya hepimizin özen göstermesi ve dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mahkemeye sevk edilip tutuklananlar var. Henüz savcılıkta olup mahkeme aşamasını bekleyenler var. Bahçesinde tadilat yaparken Bayındır ilçesinde çıkıyor. Ödemiş'te otluk alanda sigara içmekten kaynaklı çıkıyor. Tire'de kendi bahçelerinde piknik ve tadilat yaptıkları için çıkıyor. Dolayısıyla bunların tamamı ihmalden, özensizlikten ve dikkatsizlikten maalesef.”

“MENDERES YANGINI DEVAM ETTİĞİ İÇİN NET RAKAM VEREMİYORUZ''

Yangından etkilenen alanlara ilişkin henüz net verilere ulaşamadıklarını belirten Elban, şunları söyledi:

“Henüz etkilenen alanla ilgili tespitlerimiz devam ediyor. Hem Menderes'te yangın devam ettiği için net rakam veremiyoruz. O alan bitmesi lazım. Hem de diğer alanlarda arkadaşlarımız bu çalışmayı yürütüyorlar ama bizim şu anda önceliğimiz vatandaşın yarasının sarılmasına yönelik olduğu için bina, eşya, hayvan ve bitkisel ürünler gibi tespiti hızlıca bitirelim diyoruz. Arkadaşlarımızın etkilenen alanla ilgili çalışmaları devam ediyor.”