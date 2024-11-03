Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2024 - 20:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Buna göre deprem, yerin 6.45 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


Etiketler: #afad #Ege Denizi #deprem

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