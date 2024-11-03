Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, yerin 6.45 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 3, 2024
Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-11-03
Saat:20:03:57 TSİ
Enlem:40.07722 N
Boylam:23.14722 E
Derinlik:6.45 km
Detay:https://t.co/78zvXP5vOt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #Ege Denizi #deprem
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