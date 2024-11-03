AFAD duyurdu: Hakkari'den hissedilen deprem

Yayınlanma: 03.11.2024 - 21:32

Güncelleme: 03.11.2024 - 21:32

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Irak'ın Shekhan, Ninova bölgesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de hissedilen depremin derinliği ise 13.17 km olarak açıklandı.

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