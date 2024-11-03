AFAD duyurdu: Hakkari'den hissedilen deprem
AFAD, Irak'ın Shekan, Ninova bölgesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de hissedildi.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Irak'ın Shekhan, Ninova bölgesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de hissedilen depremin derinliği ise 13.17 km olarak açıklandı.
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