AFAD duyurdu: Hakkari'den hissedilen deprem

AFAD, Irak'ın Shekan, Ninova bölgesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de hissedildi.

AFAD duyurdu: Hakkari'den hissedilen deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2024 - 21:32

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Irak'ın Shekhan, Ninova bölgesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de hissedilen depremin derinliği ise 13.17 km olarak açıklandı.

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