AFAD’ın raporu sorulara ‘yetersiz’ kaldı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:04

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:05

Bolu Kartalkaya’da 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği otel yangınını araştırmak için kurulan Meclis Komisyonu, bugün AFAD’dan gelen temsilcileri dinledi.

AFAD’ın komisyona sunduğu rapora göre; olay günü saat 03.27’de 112’ye yangın ihbarı yapıldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri 4 dakika içinde otele ulaştı.

Sağlık ekiplerinin otele gelmesi 46 dakika sürerken, raporda itfaiye ekiplerinin 57 dakika sonra otele geldiği belirtildi. AFAD’a ihbarın ise 03.30’da yapıldığı ve 55 dakika sonra otele ulaştıkları kaydedildi. Raporda ayrıca yangın sırasında kullanılan araç sayısı ve görev alan personel sayısı gibi verilere yer verildi.

'AFAD’IN SORUMLULARI TESPİT GÖREVİ YOK'

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da AFAD’ın komisyona sunduğu bu raporun yetersiz olduğunu söyleyerek “AFAD’ın daha önemli bilgiler veriyor olması gerek. Raporda işin başlangıcının, sorumlusunun, eksikliklerin ve bundan sonrasında yapılacakların olmasını beklerdim” dedi. Komisyon Başkanı Selami Altınok ise bu eleştiriye “AFAD’ın sorumluları tespit görevi yok” yanıtını verdi. Komisyonda AFAD’a ihbarın neden 112 ekiplerinden daha geç ulaştığı soruldu. Bunun üzerine 112’ye yangın ihbarı geldikten sonra “konunun AFAD’ın sorumluluğunda olduğu düşünülmediği için AFAD’a daha geç haber verildiğini” belirtildi.

'TV'DEN BİLDİĞİMİZ ŞEYLER'

CHP’li Süreyya Öneş Deri·ci· ise otele saat saat kaç AFAD görevlisinin ulaştığını, orada neler yaptıklarının komisyonla paylaşılması gerektiğini belirtti.

AKP’li Kadem Mete de AFAD’ın komisyona sunduğu raporun “televizyondan bildikleri şeyleri” içerdiğini söyleyerek “Ben daha ince detaylar istiyorum. Mesela yangın tam olarak nerede başladı? Sabah 03.27’de kahvaltı hazırlanmaz. 7’de başlayan kahvaltıyı personel 5 gibi hazırlamaya başlar. O saatte mutfakta bulunan insanlar ne yapıyordu? Ocaktan mı elektrikten mi başladı? Yangın sonrası neleri eksik gördük? AFAD’ın bu soruların çözümlerini ortaya koyması lazım. AFAD cesetleri çıkartmaya mı gitti? Ancak o işe mi yararı?” sorularını yöneltti. Komisyonda söz alan diğer vekiller de AFAD’a benzer soruları yöneltti.

‘BAKAN NEDEN GELMİYOR?’

Komisyondaki muhalefet milletvekilleri yarın komisyona sunum yapması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın davet edildiğini ancak Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un neden komisyona gelmeyeceğini sordu. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Selami Altınok, “Biz komisyona bakanlığı çağırıyoruz. AFAD Başkanı gelmiş. Turizm Bakanlığı’nı çağırdık. Bakanlığın nasıl temsil edileceğine ilgili kurumlar karar veriyor. Biz kurumları çağırıyoruz” yanıtını verdi.