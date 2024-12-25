Afyonkarahisar'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaşlı çift kurtarılamadı!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 11:35

Güncelleme: 25.12.2024 - 11:35

Bolvadin-Çobanlar yolunda dün saat 16.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; R.T. (49) yönetimindeki 03 KS 437 plakalı otomobille karşı yönden gelen S.E.M. (28) yönetimindeki 03 AFS 115 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler, araçlarda bulunan T.M. (49) ile Yılmaz Tektek (72) ve Kezban Tektek (74) çifti yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Tektek çifti, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Üç yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle Bolvadin-Çobanlar yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.